Ситуація у Карабасі: сапери ЗС Росії розпочали розмінування територій регіону

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сапери Збройних сил РФ приступили до гуманітарного розмінування місцевості в Нагірному Карабасі, яка входить в зону відповідальності російських миротворців. Про це повідомив журналістам у понеділок начальник інженерної служби військового контингенту РФ підполковник Павло Паутов, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“З сьогоднішнього дня сапери приступили до гуманітарного розмінування місцевості. На першому етапі вони будуть перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів місцевість, де в подальшому побудують стаціонарні пости російського військового контингенту. Гуманітарне розмінування робиться за заявками адміністрації НКР (невизнаної Нагірно-Карабахської республіки)”, — сказав Паутов.

За словами Паутова, щоб розчистити територію від боєприпасів, знадобиться кілька місяців. Підполковник зазначив, що поряд з розмінуванням місцевості вже кілька днів йде і розмінування доріг, по яких пересуваються миротворці.

“Сапери поки не зустріли мін-пасток. Тут застосовувалися в основному міни радянського виробництва: протитанкові міни ТМ-62, протипіхотні ПМН-2. Розтяжки зустрічаються, але вони в основному ставилися стороною, що оборонялася для прикриття позицій. Нами вже виявлено близько 30 протитанкових мін на одній з ділянок доріг. Судячи з усього, ними перекривали дорожнє полотно, щоб важка техніка не пройшла”, — зазначив Паутов.

Сапери Армії оборони невизнаної НКР також ведуть розмінування на своїх ділянках. Вони знімають мінні поля, так як зараз відбувається відведення вірменських збройних сил з позицій.

Нагадаємо, раніше влада Франції схвалила і починає реалізовувати програму надання широкої допомоги вірменам, які постраждали від конфлікту в Нагірному Карабасі.

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