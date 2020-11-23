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Ситуация в Карабахе: саперы ВС России начали разминирование территорий региона

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Саперы Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе, которая входит в зону ответственности российских миротворцев. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник инженерной службы воинского контингента РФ подполковник Павел Паутов, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где в дальнейшем построят стационарные посты российского воинского контингента. Гуманитарное разминирование делается по заявкам администрации НКР (непризнанной Нагорно-Карабахской республики)”, — сказал Паутов.

По словам Паутова, чтобы расчистить местность от неразорвавшихся боеприпасов, понадобится несколько месяцев. Подполковник отметил, что наряду с разминированием местности уже несколько дней идет и разминирование дорог, по которым передвигаются миротворцы.

“Саперы пока не встретили мин-ловушек. Здесь применялись в основном мины советского производства: противотанковые мины ТМ-62, противопехотные ПМН-2. Растяжки встречаются, но они в основном ставились обороняющейся стороной для прикрытия позиций. Нами уже обнаружено порядка 30 противотанковых мин на одном из участков дорог. По всей видимости, ими перекрывали дорожное полотно, чтобы тяжелая техника не прошла”, — отметил Паутов.

Саперы Армии обороны непризнанной НКР также ведут разминирование на своих участках. Они снимают минные поля, так как сейчас происходит отвод армянских вооруженных сил с позиций.

Напомним, ранее власти Франции одобрили и начинают реализовывать программу оказания широкой помощи армянам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе.

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