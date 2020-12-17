Ситуація у Карабасі: російські сапери знешкодили понад 6 тисяч небезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські сапери очистили близько 200 га території та знешкодили понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів в Нагірному Карабасі. Про це повідомив журналістам заступник начальника Центру (примирення сторін) російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабасі Дмитро Перепьолкін, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Російськими саперами Центру гуманітарного розмінування від мін, що не розрівалися та снарядів очищено 195 га території та 60 км доріг. Виявлено та знищено понад 6 тис. вибухонебезпечних предметів”, — сказав Перепьолкін.
За його словами, також було перевірено 405 будинків на наявність боєприпасів.
Замначальника центру також розповів, що військові медики надали допомогу 558 місцевим жителям, в тому числі 67 дітям.
“Спільно з представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста триває обмін тілами загиблих між вірменською та азербайджанською сторонами, а також пошук зниклих без вести. Для підвищення ефективності даної роботи збільшено кількість пошукових груп з трьох до п’яти”, — підкреслив Перепьолкін.
Він розповів, що на гарячу лінію зі збирання даних про зниклих безвісти надійшло понад 490 телефонних звернень.
Нагадаємо, раніше офіцер російських миротворчих сил отримав поранення під час вибуху міни в Нагірному Карабасі при пошуку загиблих, в результаті вибуху боєприпасу загинув офіцер ЗС Азербайджану, чотири представники МНС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки отримали поранення.
Додамо, що 23 листопада сапери ЗС Росії почали розмінування територій регіону.