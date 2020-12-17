Ситуация в Карабахе: российские саперы обезвредили более 6 тысяч опасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российские саперы очистили около 200 га территории и обезвредили свыше 6 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Центра (примирения сторон) российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
“Российскими саперами Центра гуманитарного разминирования от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 195 га территории и 60 км дорог. Обнаружено и уничтожено более 6 тыс. взрывоопасных предметов”, — сказал Перепелкин.
По его словам, также было проверено 405 зданий на наличие неразорвавшихся боеприпасов.
Замначальника центра также рассказал, что военные медики оказали помощь 558 местным жителям, в том числе 67 детям.
“Совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста продолжается обмен телами погибших между армянской и азербайджанской сторонами, а также поиск пропавших без вести. Для повышения эффективности данной работы увеличено количество поисковых групп с трех до пяти”, — подчеркнул Перепелкин.
Он рассказал, что на горячую линию по сбору данных о пропавших без вести поступило свыше 490 телефонных обращений.
Напомним, ранее офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения.
Добавим, что 23 ноября саперы ВС России начали разминирование территорий региона.