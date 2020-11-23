Ситуація у Карабасі: від вибуху міни загинула щонайменше одна людина, серед поранених російський миротворець

За даними відомства, 23 листопада спільна група з обміну тілами загиблих військовослужбовців, що складається з представників миротворців РФ, Збройних сил Азербайджану, МНС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки і Міжнародного комітету Червоного хреста, здійснювала пошук загиблих в Тертерському районі.

“У районі населеного пункту Мадагіз при проведенні робіт стався вибух міни. В результаті підриву офіцер російського контингенту миротворчих сил отримав поранення. Один офіцер Збройних сил Азербайджанської Республіки загинув. Ще чотири співробітники МНС Нагірного Карабаху отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — сказали в Міноборони. “Російський військовослужбовець доставлений в госпіталь в місті Баку, де йому надається необхідна медична допомога. Загрози життю немає”, — додали у відомстві.

Додамо, що сьогодні сапери ЗС Росії почали розмінування територій регіону.

Як відзначили в Міноборони, створені з ініціативи командування російських миротворців спільні групи пошуку та передачі тіл загиблих в ході конфлікту вже більше тижня працюють злагоджено і ефективно. Всі знайдені в результаті їх роботи тіла загиблих передаються сторонам для поховання.

Нагадаємо, 9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив російський лідер, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці.

За даними Міноборони РФ, основу контингенту склали підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади (миротворчої) Центрального військового округу. Російські спостережні пости виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору, що з’єднує Вірменію і Нагірний Карабах. Командування миротворчою операцією розташовується в Степанакерті. Ведеться цілодобовий моніторинг обстановки.