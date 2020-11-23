Ситуация в Карабахе: от взрыва мины погиб как минимум один человек, среди раненых российский миротворец
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ, пишет УНН со ссылкой на федеральное российское агентство ТАСС.
По данным ведомства, 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, Вооруженных сил Азербайджана, МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Международного комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе.
“В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер Вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести”, — сказали в Минобороны. “Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет”, — добавили в ведомстве.
Добавим, что сегодня саперы ВС России начали разминирование территорий региона.
Как отметили в Минобороны, созданные по инициативе командования российских миротворцев совместные группы поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта уже более недели работают слаженно и эффективно. Все найденные в результате их работы тела погибших передаются сторонам для захоронения.
Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.
По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.