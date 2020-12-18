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Ситуация в Карабахе: при разминировании территории произошел взрыв - погиб российский военный

Киев • УНН

 • 16185 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российский офицер погиб при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Ситуация в Карабахе: при разминировании территории произошел взрыв - погиб российский военный

“17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра”, — сказали в Минобороны.

Там отметили, что военнослужащему была экстренно оказана медицинская помощь. “При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка”, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по состоянию на 17 декабря российские саперы очистили около 200 га территории и обезвредили свыше 6 тыс. взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе.

Стоит добавить, что ранее офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения.

Добавим, что 23 ноября саперы ВС России начали разминирование территорий региона.

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