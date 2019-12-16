Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики порушили режим припинення вогню 2 рази. Як повідомили у пресцентрі ООС, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, передає УНН.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 2 рази. Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм було випущено 20 мін.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили один обстріл:
поблизу Верхньоторецького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, додали у пресцентрі.
"Сьогодні, 16 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 15 грудня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.