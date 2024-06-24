Сірий експорт має бути знищений - член аграрного комітету Ради

Сірий експорт знищує українську економіку, тому схеми з ухилення від сплати податків з його допомогою повинні бути ліквідовані. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова підкомітету з харчової промисловості та торгівлі агропромисловими товарами комітету Верховної Ради України з аграрної та земельної політики Петро Юрчишин.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає боротьбу з "чорним зерном" і неповерненням валютної виручки. Документ дає Кабміну право запустити механізми, що мінімізують можливості для зловживань в ході експорту агропродукції. Зокрема, уряд може ввести режим експортного забезпечення за окремими видами агротоварів.

"Все, що робиться навколо Президента – робиться для України та її економічного розвитку. Сірий експорт повинен бути знищений, тому що це знищення економіки. Наші виробники повинні бути на першому місці, як по відшкодуванню ПДВ, так і по допомозі від держави, всі інші – це аферисти", - заявив Юрчишин.

За його словами, якщо в країні вдасться побороти сірий експорт зерна, то надходження в український бюджет значно зростуть.

"Я знаю одне-всі повинні працювати чесно і справедливо – тоді будемо мати надходження і не буде проблем", - підкреслив Юрчишин.

У той же час, він відзначив значні зрушення в боротьбі правоохоронців з нечесними підприємцями, які експортують зернові "в сіру", ухиляючись від сплати податків. "Тому що з кожним днем виявляють факти порушень, виявляють колаборантів і зрадників. Ми переможемо і зовнішнього ворога і того, що всередині країни – сірого експортера", - резюмував він.

Додамо

Раніше стало відомо, що Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних проваджень, що стосуються сірого експорту зерна. За даними правоохоронців, найпоширенішою схемою такого ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень є купівля зерна, яке не має документів про походження за готівку та подальше його вивезення за кордон за допомогою реквізитів "ризикових" або підставних компаній.

Одним із яскравих прикладів сірого експорту є кримінальні справи, які стосуються сірого експорту із зернового терміналу "Олімпекс" у 2021-2023 роках, коли ним активно керували одеські бізнесмени Сергій Гроза та Володимир Науменко.

Зокрема, у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язаних з агрохолдингом GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ" Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий перевантажувальний Комплекс" Інзерноекспорт "і підприємство" Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити" ризикових " підприємств для проведення експортних операцій. В ході розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявила щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - яке теж підконтрольне Грозі і Науменко.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Тільки в рамках цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози і Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО ввела санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці Зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна грози і Науменко компанія "Аттолло Гранум".

В даний час дане кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує компанія Грози і Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "експрес ВСЕ"і" АГРОТРАНС-ГРУП". з їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.

Крім того, детективи БЕБ вважають, що злочинна діяльність, пов'язана з ухиленням від сплати податків шляхом сірого експорту зернових, на терміналі "Олімпекс" триває.