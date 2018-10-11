Синод РПЦ дасть оцінку діям Константинополя 15 жовтня

"Константинополь фактично заявляє, що він вступив в канонічне спілкування з розкольниками і з особою, відлученою від церкви. Священний синод Російської православної церкви на своєму найближчому засіданні, яке відбудеться 15 жовтня в Мінську, дасть належну оцінку цим діям", - сказав він.



За словами Легойди, "цю офіційну заяву за результатами Синоду можна розцінити однозначно як безпрецедентне антиканонічне діяння, яке пов'язане зі спробою порушення самих основ канонічного устрою православ'я".



Як повідомляв УНН, за рішенням Синоду в Стамбулі, Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

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Нагадаємо, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.



Нагадаємо, речник УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на джерела повідомив, що на Синоді Вселенського патріархату ухвалили два важливі для України рішення: про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія) (щодо зняття анафеми - ред.), а також про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою в 1686 р.



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