Синод РПЦ даст оценку действиям Константинополя 15 октября

"Константинополь фактически заявляет, что он вступил в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от церкви. Священный синод Русской православной церкви на своем ближайшем заседании, которое состоится 15 октября в Минске, даст надлежащую оценку этим действиям", - сказал он.



По словам Легойды, "это официальное заявление по результатам Синода можно расценить однозначно как беспрецедентное антиканонические деяние, которое связано с попыткой нарушения самих основ канонического устройства православия".



Как сообщал УНН, по решению Синода в Стамбуле, Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Томос украинской церкви - Win-win стратегия для всего региона



Напомним, Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.



Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря со ссылкой на источники сообщил, что на Синоде Вселенского патриархата приняли два важных для Украины решения: об удовлетворении апелляции Патриарха Филарета (а также апелляции митрополита Макария) (о снятии анафемы - ред.), а также о признании незаконной аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 года.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Томос окончательный и бесповоротный: эксперт объяснил тонкости получения автокефалии

