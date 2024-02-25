Сім українських компаній вже виготовляють українські аналоги "Ланцета" - Федоров
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр України повідомив, що зараз 7 підприємств виробляють українські безпілотники-аналоги "Ланцета".
Українські аналоги "Ланцета" вже виготовляють 7 компаній. Більшість з них вже проходять успішне тестування. Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму "Україна. Рік 2024", передає кореспондент УНН.
Сьогодні ви бачите продукти, над якими працюють всі урядові команди, Збройні сили. Це український "Ланцет". Нещодавно ми вже тестували перші продукти, а вже 7 компаній в Україні є, які розробляють певний аналог, і все більше з них проходять успішне тестування
Доповнення
Як повідомив міністр Камишін, удари по стратегічних об'єктах росії були завдані дронами українського виробництва. 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні дрони.