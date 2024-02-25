Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  15088 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров
  •  28550 просмотра

План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  184740 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  220361 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  210378 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  219952 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  245926 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  231472 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  251077 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269010 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 10:54  •  8872 просмотра

Read in English

Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас 7 предприятий производят украинские беспилотники-аналоги "Ланцета".

Украинские аналоги "Ланцета" уже изготавливают 7 компаний. Большинство из них уже проходят успешное тестирование. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.

Сегодня вы видите продукты, над которыми работают все правительственные команды, Вооруженные силы. Это украинский "Ланцет". Недавно мы уже тестировали первые продукты, а уже 7 компаний в Украине есть, которые разрабатывают определенный аналог, и все больше из них проходят успешное тестирование

- сказал Федоров.

Дополнение

Как сообщил министр Камышин, удары по стратегическим объектам россии были нанесены дронами украинского производства. 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Сім українських компаній вже виготовляють українські аналоги "Ланцета" - Федоров
Seven Ukrainian companies already produce Ukrainian analogs of Lancet - Fedorov
Новости по теме

Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас 7 предприятий производят украинские беспилотники-аналоги "Ланцета".

Война •   •  8872 просмотра
Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров

Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

Вице-премьер-министр Украины Федоров заявил, что 90% беспилотников, которые сейчас используются Вооруженными силами Украины в конфликте, являются отечественного производства.

Война •   •  10592 просмотра
Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства

За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.

Война •   •  10469 просмотра
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин

Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.

Политика •   •  9406 просмотра
Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского

В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

Вице-премьер-министр Украины объявил, что в этом году Украина изготовит более 1 миллиона беспилотников FVP, а также другие типы БПЛА.

Война •   •  9751 просмотра
В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров

Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявил, что Украина начнет активно использовать наземные беспилотники на поле боя в 2024 году.

Война •   •  11124 просмотра
Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин

Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX

Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.

Политика •   •  8970 просмотра
Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX

Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.

Общество •   •  9628 просмотра
Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за два года, с тех пор как россия начала полномасштабное вторжение, было зафиксировано более 110 000 вражеских обстрелов Украины.

Война •   •  11630 просмотра
С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД

Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор

Российская армия понесла значительные потери - около 60% техники во время неудачных попыток штурма на Лиманско-Купянском направлении Луганской области.

Война •   •  11696 просмотра
Захватчики теряют около 60 % техники при попытках штурма на Луганщине - Лысогор