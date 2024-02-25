Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас 7 предприятий производят украинские беспилотники-аналоги "Ланцета".
Украинские аналоги "Ланцета" уже изготавливают 7 компаний. Большинство из них уже проходят успешное тестирование. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024", передает корреспондент УНН.
Сегодня вы видите продукты, над которыми работают все правительственные команды, Вооруженные силы. Это украинский "Ланцет". Недавно мы уже тестировали первые продукты, а уже 7 компаний в Украине есть, которые разрабатывают определенный аналог, и все больше из них проходят успешное тестирование
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Как сообщил министр Камышин, удары по стратегическим объектам россии были нанесены дронами украинского производства. 2024 год будет годом, когда Украина начнет активно использовать на поле боя наземные дроны.
Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров
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