Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до війни
Київ • УНН
Голова КНР Сі Цзіньпін закликав війська посилити підготовку до війни під час візиту до ракетної бригади. Ця заява прозвучала після масштабних військових навчань Китаю навколо Тайваню.
Глава КНР Сі Цзіньпін закликав цього тижня війська підвищити готовність до війни, повідомили державні ЗМІ в суботу, лише через кілька днів після того, як Пекін провів великомасштабні військові навчання навколо Тайваню, передає УНН з посиланням на Insider.
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Сі зробив свої коментарі під час відвідування бригади ракетних військ Народно-визвольної армії в четвер, згідно з державним мовником CCTV.
Сі сказав, що військові повинні «всебічно посилити підготовку до війни і (і) забезпечити військам надійні бойові можливості», повідомило CCTV.
Солдати мають «посилити свої стратегічні стримувальні та бойові можливості», сказав Сі.
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Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, останніми роками активізував демонстрацію сили навколо самоврядного острова.
У понеділок Пекін розгорнув винищувачі, безпілотники, військові кораблі та судна берегової охорони, щоб оточити Тайвань - це вже четвертий раунд великомасштабних військових навчань навколо демократичного острова всього за два роки.
Комуністичні лідери Китаю наполягають на тому, що вони не виключають застосування сили для встановлення контролю над Тайванем з боку Пекіна.
У четвер Сі Цзіньпін заявив, що китайські військові повинні «рішуче захищати стратегічну безпеку та основні інтереси країни», згідно з репортажем CCTV.
Тайвань заявив про виявлення 20 китайських літаків навколо острова і запуск КНР двох ракет, під час військових випробувань17.10.2024, 16:21 • 11223 перегляди