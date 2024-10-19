Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне

Глава КНР Си Цзиньпин призвал на этой неделе войска повысить готовность к войне, сообщили государственные СМИ в субботу, всего через несколько дней после того, как Пекин провел крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня, передает УНН со ссылкой на Insider.

Детали

Си сделал свои комментарии во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии в четверг, согласно государственному вещателю CCTV.

Си сказал, что военные должны "всесторонне усилить подготовку к войне и (и) обеспечить войскам надежные боевые возможности", сообщило CCTV.

Солдаты должны "усилить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности", сказал Си.

Добавим

Китай, который считает Тайвань частью своей территории, в последние годы активизировал демонстрацию силы вокруг самоуправляемого острова.

В понедельник Пекин развернул истребители, беспилотники, военные корабли и суда береговой охраны, чтобы окружить Тайвань — это уже четвертый раунд крупномасштабных военных учений вокруг демократического острова всего за два года.

Коммунистические лидеры Китая настаивают на том, что они не исключают применения силы для установления контроля над Тайванем со стороны Пекина.

В четверг Си Цзиньпин заявил, что китайские военные должны "решительно защищать стратегическую безопасность и основные интересы страны", согласно репортажу CCTV.

Тайвань заявил об обнаружении 20 китайских самолетов вокруг острова и о запуске КНР двух ракет, во время военных испытаний