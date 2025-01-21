Сі Цзіньпін переговорив з путіним по відеозв'язку
Київ • УНН
Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з путіним. Зустріч відбулася у вівторок, деталі розмови не розголошуються.
Глава Китаю Сі Цзіньпін поговорив з російським диктатором володимиром путіним у режимі відеоконференції, повідомляє Xinhua, пише УНН.
Деталі
"У вівторок глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову із російським президентом володимиром путіним у форматі відеозустрічі", - ідеться у повідомленні.
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