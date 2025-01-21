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Сі Цзіньпін переговорив з путіним по відеозв'язку

Сі Цзіньпін переговорив з путіним по відеозв'язку

Київ • УНН

 • 25383 перегляди

Сі Цзіньпін провів відеоконференцію з путіним. Зустріч відбулася у вівторок, деталі розмови не розголошуються.

Глава Китаю Сі Цзіньпін поговорив з російським диктатором володимиром путіним у режимі відеоконференції, повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

"У вівторок глава Китаю Сі Цзіньпін провів розмову із російським президентом володимиром путіним у форматі відеозустрічі", - ідеться у повідомленні.

Сі Цзіньпін та Трамп провели телефонну розмову17.01.25, 15:55 • 27996 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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