Си Цзиньпин переговорил с Путиным по видеосвязи
Киев • УНН
Си Цзиньпин провел видеоконференцию с Путиным. Встреча состоялась во вторник, детали разговора не разглашаются.
Глава Китая Си Цзиньпин поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным в режиме видеоконференции, сообщает Xinhua, пишет УНН.
Детали
«Во вторник глава Китая Си Цзиньпин провел разговор с российским президентом Владимиром Путиным в формате видеовстречи», - говорится в сообщении.
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор17.01.25, 15:55 • 26806 просмотров