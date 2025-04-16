Швеція викликала російського посла через удари рф по Україні
Київ • УНН
МЗС Швеції викликало посла росії через атаки на українські міста та мирних жителів. Швеція закликала рф вивести війська з України та підтримуватиме її надалі.
Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла росії у цій країні сергія бєляєва. Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, інформує УНН.
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За її словами, причиною виклику стали удари рф по мирних містах України.
Сьогодні ми викликали посла росії у Швеції у зв’язку з продовженням російської агресії проти України та нападами на українські міста та мирне населення. Це не дії країни, яка прагне миру
Від імені уряду Швеції вона закликала росію негайно вивести всі свої війська з території України.
"Уряд Швеції хоче бачити справедливий і міцний мир в Україні і підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - пообіцяла Степенгард.
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Напередодні Литва викликала представника посольства рф у Вільнюсі після удару по Сумах. У МЗС країни зазначили, що відповідальність за такі дії несуть усі, хто працює на режим кремля, включно з дипломатами.
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