Швеція викликала російського посла через удари рф по Україні

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла росії у цій країні сергія бєляєва. Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, інформує УНН.

За її словами, причиною виклику стали удари рф по мирних містах України.

Сьогодні ми викликали посла росії у Швеції у зв’язку з продовженням російської агресії проти України та нападами на українські міста та мирне населення. Це не дії країни, яка прагне миру