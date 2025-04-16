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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Швеція викликала російського посла через удари рф по Україні

Київ • УНН

 • 2922 перегляди

МЗС Швеції викликало посла росії через атаки на українські міста та мирних жителів. Швеція закликала рф вивести війська з України та підтримуватиме її надалі.

Швеція викликала російського посла через удари рф по Україні

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла росії у цій країні сергія бєляєва. Про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, інформує УНН.

Деталі

За її словами, причиною виклику стали удари рф по мирних містах України.

Сьогодні ми викликали посла росії у Швеції у зв’язку з продовженням російської агресії проти України та нападами на українські міста та мирне населення. Це не дії країни, яка прагне миру

- написала дипломатка.

Від імені уряду Швеції вона закликала росію негайно вивести всі свої війська з території України.

"Уряд Швеції хоче бачити справедливий і міцний мир в Україні і підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - пообіцяла Степенгард.

Нагадаємо

Напередодні Литва викликала представника посольства рф у Вільнюсі після удару по Сумах. У МЗС країни зазначили, що відповідальність за такі дії несуть усі, хто працює на режим кремля, включно з дипломатами.

Держдеп США: жодних угод з рф та скасування санкцій без припинення вогню16.04.25, 00:23 • 3914 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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