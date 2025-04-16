Швеция вызвала российского посла из-за ударов рф по Украине

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла россии в этой стране сергея беляева. Об этом в соцсети Х сообщила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, информирует УНН.

По ее словам, причиной вызова стали удары рф по мирным городам Украины.

Сегодня мы вызвали посла россии в Швеции в связи с продолжением российской агрессии против Украины и нападениями на украинские города и мирное население. Это не действия страны, стремящейся к миру