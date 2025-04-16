Швеция вызвала российского посла из-за ударов рф по Украине
Киев • УНН
МИД Швеции вызвал посла россии из-за атак на украинские города и мирных жителей. Швеция призвала рф вывести войска из Украины и будет поддерживать ее в дальнейшем.
Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла россии в этой стране сергея беляева. Об этом в соцсети Х сообщила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, информирует УНН.
Детали
По ее словам, причиной вызова стали удары рф по мирным городам Украины.
Сегодня мы вызвали посла россии в Швеции в связи с продолжением российской агрессии против Украины и нападениями на украинские города и мирное население. Это не действия страны, стремящейся к миру
От имени правительства Швеции она призвала россию немедленно вывести все свои войска с территории Украины.
"Правительство Швеции хочет видеть справедливый и прочный мир в Украине и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - пообещала Степенгард.
Напомним
Накануне Литва вызвала представителя посольства рф в Вильнюсе после удара по Сумам. В МИД страны отметили, что ответственность за такие действия несут все, кто работает на режим кремля, включая дипломатов.
Госдеп США: никаких соглашений с рф и отмены санкций без прекращения огня16.04.25, 00:23 • 3602 просмотра