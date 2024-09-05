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Швеція виділила майже 44 мільйони євро на відновлення енергосистеми України

Швеція виділила майже 44 мільйони євро на відновлення енергосистеми України

Київ • УНН

 • 28527 перегляди

Швеція надала 500 млн крон для підтримки енергопостачання в Україні. Кошти підуть на встановлення двох газових турбін, які забезпечать електроенергією 185 тисяч українців.

В четвер, 5 вересня, Швеція передала додаткові 500 мільйонів шведських крон (близько 44 мільйонів євро - ред.) на підтримку тепло– та енергопостачання в Україні. Про це пише УНН з посиланням на рішення шведського уряду.

Деталі

На виділені Швецією кошти буде профінансоване встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії. Виробничі потужності будуть захищені таким чином, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

За словами міністра міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла, внесок допоможе забезпечити електроенергією 185 тисяч українців та "допоможе підтримувати життєдіяльність українського суспільства, економіки та бізнесу".

Сьогодні Уряд презентує додаткові 500 мільйонів шведських крон на підтримку опалення та електропостачання в Україні. (...) Це має вирішальне значення для стійкості України

– підкреслив міністр.

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Доповнення

Очікується, що реалізовувати цей проєкт буде Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку спільно з українською стороною та міжнародними фінансовими установами. 

Попередньо установка має запрацювати у 2025 році.

Міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш наголошує, що завдяки цьом проєкту Україна зможе додатково виробляти електроенергію для лікарень та тисяч будинків. 

Ці 500 мільйонів шведських крон стануть одним із найбільших внесків Швеції в енергопостачання України 

- підкреслила Буш. 

Нагадаємо

Японія розгляне можливість збільшення постачання необхідного обладнання для захисту і відновлення енергосистеми України.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка

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