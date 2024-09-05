В четверг, 5 сентября, Швеция передала дополнительные 500 миллионов шведских крон (около 44 миллионов евро - ред.) на поддержку тепло- и энергоснабжения в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на решение шведского правительства.

Детали

На выделенные Швецией средства будет профинансирована установка двух газовых турбин для производства электроэнергии. Производственные мощности будут защищены таким образом, чтобы минимизировать разрушительные последствия российских атак.

По словам министра международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохана Форсселла, вклад поможет обеспечить электроэнергией 185 тысяч украинцев и «поможет поддерживать жизнедеятельность украинского общества, экономики и бизнеса».

Сегодня Правительство представит дополнительные 500 миллионов шведских крон на поддержку отопления и электроснабжения в Украине. (...) Это имеет решающее значение для устойчивости Украины - подчеркнул министр.

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Дополнение

Ожидается, что реализовывать этот проект будет Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития совместно с украинской стороной и международными финансовыми учреждениями.

Предварительно установка должна заработать в 2025 году.

Министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш отмечает, что благодаря этому проекту Украина сможет дополнительно производить электроэнергию для больниц и тысяч домов.

Эти 500 миллионов шведских крон станут одним из крупнейших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины - подчеркнула Буш.

Напомним,

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