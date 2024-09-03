Зимой света может не быть более 12 часов в сутки - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Директор Центра исследований энергетики предупреждает о возможном дефиците генерирующих мощностей зимой. При значительном снижении температуры возможны отключения электроэнергии на 12-14 часов в сутки, особенно на Левобережье и Юге.

Зимой Украина может столкнуться с большим дефицитом генерирующих мощностей, что может привести к отключениям электроэнергии на 12-14 часов в сутки, особенно при значительном снижении температуры. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, передает УНН.

Зимой у нас есть большой дефицит генерирующих мощностей, но дальше зависит от погоды. Если температура будет падать, до - 10 или -15 градусов, то протяженность отключений может быть 12-14 часов в сутки, не подряд

- сказал Харченко.

По его словам, даже этот сценарий довольно фантастический, ведь в нем не учтены вероятные ракетные атаки РФ. 

Мы держимся исключительно на атомных электростанциях. Этого не было в 2022 году, теперь каждый МВт в прямом смысле «на вес золота

- добавляет он.

Он говорит, что самая сложная ситуация в электроснабжении будет в Левобережье и на Юге. 

Есть определенные проблемы с тем, как будут подавать электроэнергию на Левобережье и есть определенные ограничения, связанные с постоянными атаками на инфраструктуру. Юг в принципе имеет большой дефицит генерирующих мощностей

- говорит Харченко.

Напомним 

Директор Центра исследований энергетики прогнозирует полное восстановление электроснабжения в Украине в течение нескольких дней. Это станет возможным благодаря быстрым темпам восстановления высоковольтных сетей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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