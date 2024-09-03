Взимку світла може не бути понад 12 годин на добу - експерт

Взимку Україна може зіткнутися з великим дефіцитом генеруючих потужностей, що може призвести до відключень електроенергії на 12-14 годин на добу, особливо при значному зниженні температури. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

Взимку у нас є великий дефіцит генеруючих потужностей, але далі залежить від погоди. Якщо температура падатиме, до - 10 чи -15 градусів, то протяжність відключень може бути 12-14 годин на добу, не поспіль

За його словами, навіть цей сценарій доволі фантастичний, адже в ньому не враховано ймовірні ракетні атаки рф.

Ми тримаємось виключно на атомних електростанціях. Цього не було у 2022 році, тепер кожен МВт в прямому сенсі "на вагу золота

Він каже, що найскладніша ситуація в електропостачанні буде у Лівобережжя та на Півдні.

Є певні проблеми з тим, як подаватимуть електроенергію на Лівобережжя і є певні обмеження, які повʼязані з постійними атаками на інфраструктуру. Південь в принципі має великий дефіцит генеруючих потужностей