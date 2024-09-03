Взимку світла може не бути понад 12 годин на добу - експерт

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Директор Центру досліджень енергетики попереджає про можливий дефіцит генеруючих потужностей взимку. При значному зниженні температури можливі відключення електроенергії на 12-14 годин на добу, особливо на Лівобережжі та Півдні.

Взимку Україна може зіткнутися з великим дефіцитом генеруючих потужностей, що може призвести до відключень електроенергії на 12-14 годин на добу, особливо при значному зниженні температури. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, передає УНН.

Взимку у нас є великий дефіцит генеруючих потужностей, але далі залежить від погоди. Якщо температура падатиме, до - 10 чи -15 градусів, то протяжність відключень може бути 12-14 годин на добу, не поспіль

- сказав Харченко.

За його словами, навіть цей сценарій доволі фантастичний, адже в ньому не враховано ймовірні ракетні атаки рф. 

Ми тримаємось виключно на атомних електростанціях. Цього не було у 2022 році, тепер кожен МВт в прямому сенсі "на вагу золота

- додає він.

Він каже, що найскладніша ситуація в електропостачанні буде у Лівобережжя та на Півдні. 

Є певні проблеми з тим, як подаватимуть електроенергію на Лівобережжя і є певні обмеження, які повʼязані з постійними атаками на інфраструктуру. Південь в принципі має великий дефіцит генеруючих потужностей

- каже Харченко.

Нагадаємо 

Директор Центру досліджень енергетики прогнозує повне відновлення електропостачання в Україні протягом кількох днів. Це стане можливим завдяки швидким темпам відновлення високовольтних мереж.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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