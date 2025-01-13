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Швеція тестуватиме нову технологію дронів під час Arctic Strike

Швеція тестуватиме нову технологію дронів під час Arctic Strike

Київ • УНН

 • 25041 перегляди

Збройні сили Швеції та Saab розробили технологію автономних роїв дронів різних розмірів. Випробування відбудуться на навчаннях Arctic Strike, технологія призначена для розвідки та ідентифікації об'єктів.

Швеція, новий член НАТО, випробує технологію роїв дронів, розроблену компанією Saab і Збройними силами країни.

Про це повідомляє Reuters, передає УНН

Деталі

Міністр оборони Поль Джонсон заявив, що тестування відбудеться під час майбутніх навчань Arctic Strike. За його словами, армія проведе випробування технології, що була розроблена протягом минулого року, та вона дозволяє створювати рої дронів різних розмірів, які можуть автономно виконувати завдання.

Ми повинні йти на певні ризики, щоб швидше створити більш сильні оборонні можливості, ніж зазвичай

- зазначив Джонсон на пресконференції.

Він пояснив, що за допомогою таких роїв дронів можна проводити розвідку, визначати позиції та ідентифікувати об'єкти.

Нагадаємо

Швеція приєдналася до НАТО у березні 2024 року на тлі війни росії проти України. Уряд країни планує збільшити витрати на оборону, щоб досягти 2,6% від ВВП до 2028 року, порівняно з 2,2% у 2024 році.

Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін вважають, що всі громадяни країни мають бути готовими до війни

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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