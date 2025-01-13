Швеция будет тестировать новую технологию дронов во время Arctic Strike

Швеция, новый член НАТО, испытает технологию роев дронов, разработанную компанией Saab и Вооруженными силами страны.

Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министр обороны Поль Джонсон заявил, что тестирование состоится во время предстоящих учений Arctic Strike. По его словам, армия проведет испытания технологии, которая была разработана в течение прошлого года, и она позволяет создавать рои дронов разных размеров, которые могут автономно выполнять задачи.

Мы должны идти на определенные риски, чтобы быстрее создать более сильные оборонительные возможности, чем обычно - отметил Джонсон на пресс-конференции.

Он пояснил, что с помощью таких роев дронов можно проводить разведку, определять позиции и идентифицировать объекты.

Напомним,

Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года на фоне войны России против Украины. Правительство страны планирует увеличить расходы на оборону, чтобы достичь 2,6% от ВВП к 2028 году, по сравнению с 2,2% в 2024 году.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин считают, что все граждане страны должны быть готовы к войне.