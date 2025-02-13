Швейцарія ухвалила нову програму з підтримки відновлення України
Київ • УНН
Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки з бюджетом €1,6 млрд. Програма охоплює економічне відновлення, розвиток послуг та захист цивільного населення.
Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд). Про це йдеться на сайті швейцарського уряду, пише УНН.
Деталі
За реалізацію програми відповідатиме посол Жак Гербер, уповноважений Федеральної ради Швейцарії у справах України.
Програма охоплює три основні напрямки:
- економічне відновлення – підтримку українських малих та середніх підприємств, інтеграцію бізнесу у світовий ринок, відбудову міської інфраструктури та ремонт пошкоджених об'єктів, особливо в прифронтових районах;
- розвитоксу спільних послуг – покращення медицини, освіти, соціального захисту, енергопостачання та транспорту. Особливий акцент – на прозорості та залученні місцевої влади до процесу відбудови;
- захист цивільного населення та підтримка миру – надання екстреної гуманітарної допомоги, розмінування, пошук зниклих безвісти та документування воєнних злочинів.
Програма передбачає широкий спектр заходів, спрямованих на надання екстреної допомоги, створення справедливого і стійкого миру та надання українському народу основи для майбутнього,
Загалом до 2036 року Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (це близько 5,2 млрд євро).
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