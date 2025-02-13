Швейцарія ухвалила нову програму з підтримки відновлення України

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд). Про це йдеться на сайті швейцарського уряду, пише УНН.

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За реалізацію програми відповідатиме посол Жак Гербер, уповноважений Федеральної ради Швейцарії у справах України.

Програма охоплює три основні напрямки:

економічне відновлення – підтримку українських малих та середніх підприємств, інтеграцію бізнесу у світовий ринок, відбудову міської інфраструктури та ремонт пошкоджених об'єктів, особливо в прифронтових районах;

розвитоксу спільних послуг – покращення медицини, освіти, соціального захисту, енергопостачання та транспорту. Особливий акцент – на прозорості та залученні місцевої влади до процесу відбудови;

захист цивільного населення та підтримка миру – надання екстреної гуманітарної допомоги, розмінування, пошук зниклих безвісти та документування воєнних злочинів.

Програма передбачає широкий спектр заходів, спрямованих на надання екстреної допомоги, створення справедливого і стійкого миру та надання українському народу основи для майбутнього, – йдеться в повідомленні.

Загалом до 2036 року Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (це близько 5,2 млрд євро).

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