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Швейцарія ухвалила нову програму з підтримки відновлення України

Швейцарія ухвалила нову програму з підтримки відновлення України

Київ • УНН

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Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки з бюджетом €1,6 млрд. Програма охоплює економічне відновлення, розвиток послуг та захист цивільного населення.

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд). Про це йдеться на сайті швейцарського уряду, пише УНН.

Деталі

За реалізацію програми відповідатиме посол Жак Гербер, уповноважений Федеральної ради Швейцарії у справах України.

Програма охоплює три основні напрямки:

  • економічне відновлення – підтримку українських малих та середніх підприємств, інтеграцію бізнесу у світовий ринок, відбудову міської інфраструктури та ремонт пошкоджених об'єктів, особливо в прифронтових районах;
    • розвитоксу спільних послуг – покращення медицини, освіти, соціального захисту, енергопостачання та транспорту. Особливий акцент – на прозорості та залученні місцевої влади до процесу відбудови;
      • захист цивільного населення та підтримка миру – надання екстреної гуманітарної допомоги, розмінування, пошук зниклих безвісти та документування воєнних злочинів.

        Програма передбачає широкий спектр заходів, спрямованих на надання екстреної допомоги, створення справедливого і стійкого миру та надання українському народу основи для майбутнього,

        – йдеться в повідомленні.

        Загалом до 2036 року Швейцарія планує виділити 5 млрд швейцарських франків (це близько 5,2 млрд євро).

        Рада ЄС схвалила: Швейцарія приєднається до проекту PESCO "Військова мобільність"14.01.25, 04:01 • 30203 перегляди

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ВійнаПолітика
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