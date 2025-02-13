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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария приняла новую программу по поддержке восстановления Украины

Швейцария приняла новую программу по поддержке восстановления Украины

Киев  •  УНН

 • 5632 просмотра

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Федеральный совет Швейцарии утвердил программу поддержки Украины на 2025-2028 годы с бюджетом €1,6 млрд. Программа охватывает экономическое восстановление, развитие услуг и защиту гражданского населения.

Федеральный совет Швейцарии утвердил программу поддержки Украины на 2025-2028 годы, которая станет частью долгосрочного 12-летнего плана помощи. На первый этап восстановления и реформ из бюджета международного сотрудничества выделят 1,5 млрд швейцарских франков (примерно €1,6 млрд). Об этом говорится на сайте швейцарского правительства, пишет УНН.

Детали

За реализацию программы будет отвечать посол Жак Гербер, уполномоченный Федерального совета Швейцарии по делам Украины.

Программа охватывает три основных направления:

  • экономическое восстановление - поддержку украинских малых и средних предприятий, интеграцию бизнеса в мировой рынок, восстановление городской инфраструктуры и ремонт поврежденных объектов, особенно в прифронтовых районах;
  • развитие совместных услуг - улучшение медицины, образования, социальной защиты, энергоснабжения и транспорта. Особый акцент - на прозрачности и привлечении местных властей к процессу восстановления;
  • защита гражданского населения и поддержка мира - предоставление экстренной гуманитарной помощи, разминирование, поиск пропавших без вести и документирование военных преступлений.

Программа предусматривает широкий спектр мероприятий, направленных на оказание экстренной помощи, создание справедливого и устойчивого мира и предоставление украинскому народу основы для будущего,

- говорится в сообщении.

Всего до 2036 года Швейцария планирует выделить 5 млрд швейцарских франков (это около 5,2 млрд евро).

Совет ЕС одобрил: Швейцария присоединится к проекту PESCO "Военная мобильность"14.01.25, 04:01 • 30089 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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