Штурмовики ЗСУ показали ефектне знищення міномета, складу БК та піхоти окупантів

Українські штурмовики знищили міномет, склад боєприпасів і піхоту окупантів. Відео 5-ї окремої штурмової Київської бригади публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

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Зазначається, що на одному із ключових напрямків фронту пілоти ударних дронів завдали серії прицільних вогневих уражень по трьох важливих цілях російських окупантів:

вогнева точка з мінометом;

склад із боєприпасами;

жива сила противника, що перебувала в укритті.

"Після серії спостережень і коригувань розрахунки відкрили вогонь — і кожна ціль була успішно уражена", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо

Напередодні з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.

Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.

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