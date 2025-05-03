Штурмовики ЗСУ показали ефектне знищення міномета, складу БК та піхоти окупантів
Київ • УНН
Українські штурмовики завдали серію ударів по позиціях окупантів. Знищено міномет, склад боєприпасів та живу силу противника на одному з ключових напрямків.
Українські штурмовики знищили міномет, склад боєприпасів і піхоту окупантів. Відео 5-ї окремої штурмової Київської бригади публікує у Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.
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Зазначається, що на одному із ключових напрямків фронту пілоти ударних дронів завдали серії прицільних вогневих уражень по трьох важливих цілях російських окупантів:
- вогнева точка з мінометом;
- склад із боєприпасами;
- жива сила противника, що перебувала в укритті.
"Після серії спостережень і коригувань розрахунки відкрили вогонь — і кожна ціль була успішно уражена", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо
Напередодні з'явилось відео знищення дронами російських окупантів під час спроби штурму позицій українських військових.
Раніше прикордонники показали, як на Харківщині знищили дронами ворожі склади з боєкомплектом, гармату 2А42, автотранспорт, вантажівки та місця зосередження окупантів.
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