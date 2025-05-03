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Штурмовики ВСУ показали эффектное уничтожение миномета, склада БК и пехоты оккупантов

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Украинские штурмовики нанесли серию ударов по позициям оккупантов. Уничтожен миномет, склад боеприпасов и живая сила противника на одном из ключевых направлений.

Штурмовики ВСУ показали эффектное уничтожение миномета, склада БК и пехоты оккупантов

Украинские штурмовики уничтожили миномет, склад боеприпасов и пехоту оккупантов. Видео 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на одном из ключевых направлений фронта пилоты ударных дронов нанесли серию прицельных огневых поражений по трем важным целям российских оккупантов:

  • огневая точка с минометом;
    • склад с боеприпасами;
      • живая сила противника, находившаяся в укрытии.

        "После серии наблюдений и корректировок расчеты открыли огонь - и каждая цель была успешно поражена", - говорится в подписи к видео.

        Напомним

        Накануне появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.

        Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.

        Азовцы показали допрос россиян, штурмовавших позиции на самокатах28.04.25, 00:35 • 19225 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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