Штурмовики ВСУ показали эффектное уничтожение миномета, склада БК и пехоты оккупантов
Киев • УНН
Украинские штурмовики нанесли серию ударов по позициям оккупантов. Уничтожен миномет, склад боеприпасов и живая сила противника на одном из ключевых направлений.
Украинские штурмовики уничтожили миномет, склад боеприпасов и пехоту оккупантов. Видео 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады публикует в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что на одном из ключевых направлений фронта пилоты ударных дронов нанесли серию прицельных огневых поражений по трем важным целям российских оккупантов:
- огневая точка с минометом;
- склад с боеприпасами;
- живая сила противника, находившаяся в укрытии.
"После серии наблюдений и корректировок расчеты открыли огонь - и каждая цель была успешно поражена", - говорится в подписи к видео.
Напомним
Накануне появилось видео уничтожения дронами российских оккупантов во время попытки штурма позиций украинских военных.
Ранее пограничники показали, как в Харьковской области уничтожили дронами вражеские склады с боекомплектом, пушку 2А42, автотранспорт, грузовики и места сосредоточения оккупантов.
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