Штучний інтелект вдосконалює класичну мікроскопію для тестування стану ґрунту на фермах - ЗМІ

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
08:27 • 2224 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
07:42 • 7689 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
07:09 • 19126 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
03:41 • 15336 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 49316 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 122672 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 123504 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 231115 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 369702 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 379564 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
40%
746мм
Популярнi новини
"Він злетів з котушок, це смішно": Трамп публічно поглузував з Маска та висміяв його нову політичну партію7 липня, 03:03 • 22299 перегляди
Кількість постраждалих від атаки дронів у Харкові зросла до 13 осіб03:46 • 24471 перегляди
У Харкові вже 20 постраждалих внаслідок ранкової російської атаки04:27 • 14278 перегляди
У Харкові вже 27 постраждалих від ранкової атаки рф: показали наслідки05:19 • 11510 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 11726 перегляди
Публікації
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
07:09 • 19088 перегляди
В Техасі кількість загиблих внаслідок потужної повені сягла 82 особи: в регіон введено Національну гвардію06:56 • 12996 перегляди
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 155816 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 369681 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 379543 перегляди
Актуальнi люди
Синєгубов Олег Васильович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Харків
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Крим
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"08:59 • 1826 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 231115 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 80977 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 201776 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 227795 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ґардіан
С-300
С-400
Іскандер (ОТРК)

Штучний інтелект вдосконалює класичну мікроскопію для тестування стану ґрунту на фермах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 455 перегляди

Американські дослідники розробляють систему мікроскопа на базі штучного інтелекту для швидшого та доступнішого тестування ґрунту. Технологія, що поєднує оптичну мікроскопію з машинним навчанням, дозволить вимірювати наявність грибів у зразках ґрунту.

Штучний інтелект вдосконалює класичну мікроскопію для тестування стану ґрунту на фермах - ЗМІ

Американські дослідники розробляють систему мікроскопа на базі штучного інтелекту. Це може зробити тестування стану ґрунту швидшим, дешевшим та доступнішим для фермерів та землекористувачів у всьому світі. Про це пише УНН з посиланням на PHYS.org.

Деталі

Дослідники з Техаського університету в Сан-Антоніо, США, успішно поєднали недорогу оптичну мікроскопію з машинним навчанням для вимірювання наявності та кількості грибів у зразках ґрунту. Їхня технологія на ранній стадії перевірки концепції буде представлена на конференції Голдшмідта в Празі в середу, 9 липня.

Визначення чисельності та різноманітності ґрунтових грибів може дати цінну інформацію про здоров'я та родючість ґрунту, оскільки гриби відіграють важливу роль у біогеохімічному кругообігу поживних речовин, утриманні води та рості рослин.

Маючи ці знання, фермери можуть оптимізувати виробництво сільськогосподарських культур та сталий розвиток, приймаючи обґрунтовані рішення щодо управління ґрунтом, включаючи внесення добрив, зрошення та обробіток ґрунту.

Оптичні мікроскопи є найстарішою конструкцією мікроскопа і вже давно використовуються для виявлення та ідентифікації крихітних організмів у ґрунті. Інші форми тестування ґрунту використовують такі методи, як тестування фосфоліпідних жирних кислот та аналіз ДНК, для виявлення організмів або для вимірювання наявності хімічних речовин, таких як азот, фосфор та калій.

Провідні керівники бізнесу Європи просять ЄС призупинити дію закону про штучний інтелект03.07.25, 13:33 • 5616 переглядiв

Хоча ці сучасні методи є потужними, вони, як правило, є дорогими або ж просто наголошують на хімічному складі, часто не враховуючи всю біологічну складність ґрунтових екосистем.

Алек Грейвз з Техаського університету в Коледжі наук Сан-Антоніо, США, представляє дослідження на конференції Голдшмідта цього тижня.

Сучасні форми біологічного аналізу ґрунту обмежені, вимагаючи або дорогого лабораторного обладнання для вимірювання молекулярного складу, або експерта для візуальної ідентифікації організмів за допомогою лабораторних мікроскопів. Комплексне тестування ґрунту не є широко доступним для фермерів та землевласників, яким потрібно розуміти, як сільськогосподарські практики впливають на здоров'я ґрунту. Використовуючи алгоритми машинного навчання та оптичний мікроскоп, ми створюємо недороге рішення для тестування ґрунту, яке зменшує необхідні витрати праці та досвіду, водночас надаючи більш повну картину біології ґрунту 

- пояснив Грейвз.

На ранній стадії розробки дослідники створили та протестували алгоритм машинного навчання для виявлення грибкової біомаси у зразках ґрунту, включивши його до спеціального програмного забезпечення для маркування зображень мікроскопа. Це було створено з використанням набору даних з кількох тисяч зображень грибів з ґрунтів по всьому Південно-Центральному Техасу. Програмне забезпечення працює лише зі 100-кратним та 400-кратним загальним збільшенням мікроскопа, доступним у багатьох доступних готових мікроскопах, включаючи ті, що знаходяться в шкільних лабораторіях.

Наша методика аналізує відео зразка ґрунту, розбиває його на зображення та використовує нейронну мережу для ідентифікації та кількісної оцінки грибів. Наше перевірочне дослідження вже може виявляти грибкові нитки у розведених зразках та оцінити біомасу грибів

— каже Грейвз.

Зараз команда працює над інтеграцією своєї методики в мобільну роботизовану платформу для виявлення грибів у ґрунті. Система поєднуватиме збір зразків, мікрофотографію та аналіз в одному пристрої. Вони прагнуть мати повністю розроблений, розгортаний пристрій, готовий до тестування протягом наступних двох років.

Дослідження очолює професор Саугата Датта, директор Інституту досліджень сталого розвитку та політики водних ресурсів при UTSA. Деталі алгоритму машинного навчання мають бути опубліковані в рецензованому журналі пізніше цього року.

Доповнення

Google розширив можливості штучного інтелекту у Workspace, інтегруючи Gems – індивідуальних помічників на базі Google Gemini. Вони доступні в Gmail, Документах, Диску, Таблицях та Слайдах, дозволяючи користувачам програмувати їх для різних завдань.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнологіїАгроновини
Прага
Сполучені Штати Америки
Google
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9