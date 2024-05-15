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Штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження: викрило правоохоронця з Рівненщини

Штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження: викрило правоохоронця з Рівненщини

Київ • УНН

 • 17382 перегляди

Правоохоронець з Рівненської області штучно порушував кримінальне провадження проти ухилянтів, щоб допомогти їм уникнути мобілізації за хабар у розмірі близько 100 000 гривень.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який налагодив схему уникнення мобілізації для чоловіків призовного віку. Про це повідомила пресслужба Бюро, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину. Злочин обирали не надто тяжкий і, враховуючи, чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. 

Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався, вказали в ДБР. 

За даними ДБР, така "послуга" коштувала орієнтовно 100 тис. грн. У випадку, якщо такий "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, виключення із системи вартували додатково ще 6,5 тис. грн.

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Як зазначається, правоохоронець співпрацював із старостою однієї із сільрад, яким видавав повістки  чоловікам призовного віку.  Представник влади знайомив "бажаючих" із правоохоронцем, а за це отримував свою частку, вказали в ДБР.  

Схема працювала із березня 2024 року. Правоохоронці встановили щонайменше 5 "успішних" подібних угод. 10 травня правоохоронця було затримано "на гарячому" після одержання частини хабаря.

Наразі, як повідомляється, йому повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За рішенням суду чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Крім того, його відсторонено від служби на час проведення службового розслідування.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру посадовцю сільради. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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