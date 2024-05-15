Искусственно открывал против уклониста уголовное производство: разоблачили правоохранителя из Ровенской области

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении правоохранителю из Дубенского района Ровенской области, который наладил схему избежания мобилизации для мужчин призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает УНН.

Детали

Как сообщается, правоохранитель искусственно открывал против уклониста уголовное производство, в котором тот полностью раскаивался и признавал вину. Преступление выбирали не слишком тяжкое и, учитывая чистосердечное раскаяние, псевдопреступники получали по 1-2 года условного срока.

Таким образом, на время следствия, а также отбывания наказания, призыв на военную службу не происходил, указали в ГБР.

По данным ГБР, такая "услуга" стоила ориентировочно 100 тыс. грн. В случае, если такой "клиент" уже находился в розыске призывников, исключение из системы стоило дополнительно еще 6,5 тыс. грн.

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Как отмечается, правоохранитель сотрудничал со старостой одного из сельсоветов, которым выдавал повестки мужчинам призывного возраста. Представитель власти знакомил "желающих" с правоохранителем, а за это получал свою долю, указали в ГБР.

Схема работала с марта 2024 года. Правоохранители установили не менее 5 "успешных" подобных сделок. 10 мая правоохранитель был задержан "на горячем" после получения части взятки.

Сейчас, как сообщается, ему сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды с использованием служебного положения, действуя по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, он отстранен от службы на время проведения служебного расследования.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос относительно сообщения о подозрении должностному лицу сельсовета.

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