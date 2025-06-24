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Шотландська родина виставила на продаж острів із замком, на якому жила 80 років

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

Родина Галлі продає острів Шуна на Гебридських островах після 80 років володіння. Острів площею майже 500 гектарів з руїнами замку, фермою та будинками для відпочинку коштує 5,5 мільйонів фунтів.

Шотландська родина виставила на продаж острів із замком, на якому жила 80 років

Після восьми десятиліть володіння родина Галлі продає острів Шуна на Гебридських островах — з мальовничими пляжами, залишками замку, фермою та туристичним бізнесом.

Свого часу острів придбала лондонська вдова, не бачивши його на власні очі, а тепер новий власник зможе не лише насолодитися природою, а й реалізувати комерційні чи екологічні проєкти, пише BBC передає УНН.

Деталі

Вперше за 80 років родина Галлі виставила на продаж острів Шуна біля західного узбережжя Шотландії. Ця ділянка площею майже 500 гектарів з руїнами замку, фермою та будинками для відпочинку коштує 5,5 мільйонів фунтів.

Острів, що належав родині з 1945 року, зараз шукає нового власника, який, можливо, продовжить справу збереження природи або туристичної справи.Історія островаІсторія родини на острові почалася з того, що вдова віконтеси Селбі придбала Шуну після війни, ніколи її не бачивши.

Усі були настільки травмовані тим, що сталося на війні, що шукали нового початку

– розповів її онук Джим Галлі.

Жінка перевезла родину на острів, де виріс його батько, а згодом і він сам.

Ми з братом виросли на Шуні. Нас навчав вдома наш дідусь на острові. Це ідилічно для дитинства

- згадує Галлі.

Їхній батько Едді дбав про острів упродовж восьми десятиліть, запускаючи різні бізнеси. Зараз він мешкає поруч на острові Сейл, з'єднаному з материком дорогою. Колись на острові жили 80 осіб, а його історія налічує щонайменше 4500 років. Тут і досі можна знайти залишки курганів, ферм, вапняних печей та інших історичних об’єктів.

Замок Шуна був збудований "без жодних витрат" шукачем пригод з Нової Зеландії Джорджем Александером Макліном Баклі в 1911 році. Вважається, що креслення замку та архітектор, який їх розробив, були під час фатальної подорожі "Титаніка". Він перетворився на руїни у 1980-х роках, коли його утримання стало надто дорогим.

Коли ми пересували меблі, щоб знайти частини, де вони не проваляться крізь підлогу, стало ясно — дні замку полічені

– згадує Джим Галлі

Особливість островаУнікальне розташування Шуни робить її привабливою для охочих мати приватне місце, екологічний проєкт чи туристичний бізнес.

Острів має біло-піщані пляжі, дикі бухти, ферму з 220 вівцями, диких оленів, птахів, видр, а також будинки для туристів з екологічною енергосистемою. Відвідувачі можуть дістатися сюди за 20 хвилин на човні або вертольотом.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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