Шотландская семья выставила на продажу остров с замком, на котором жила 80 лет
Киев • УНН
Семья Галли продает остров Шуна на Гебридских островах после 80 лет владения. Остров площадью почти 500 гектаров с руинами замка, фермой и домами для отдыха стоит 5,5 миллиона фунтов.
После восьми десятилетий владения семья Галли продает остров Шуна на Гебридских островах — с живописными пляжами, остатками замка, фермой и туристическим бизнесом.
В свое время остров приобрела лондонская вдова, не видя его собственными глазами, а теперь новый владелец сможет не только насладиться природой, но и реализовать коммерческие или экологические проекты, пишет BBC, передает УНН.
Детали
Впервые за 80 лет семья Галли выставила на продажу остров Шуна у западного побережья Шотландии. Этот участок площадью почти 500 гектаров с руинами замка, фермой и домами для отдыха стоит 5,5 миллионов фунтов.
Остров, принадлежавший семье с 1945 года, сейчас ищет нового владельца, который, возможно, продолжит дело сохранения природы или туристического дела.История островаИстория семьи на острове началась с того, что вдова виконтессы Селби приобрела Шуну после войны, никогда ее не видя.
Все были настолько травмированы тем, что произошло на войне, что искали нового начала
Женщина перевезла семью на остров, где вырос его отец, а затем и он сам.
Мы с братом выросли на Шуне. Нас учил дома наш дедушка на острове. Это идиллически для детства
Их отец Эдди заботился об острове на протяжении восьми десятилетий, запуская различные бизнесы. Сейчас он живет рядом на острове Сейл, соединенном с материком дорогой. Когда-то на острове жили 80 человек, а его история насчитывает по меньшей мере 4500 лет. Здесь до сих пор можно найти остатки курганов, ферм, известковых печей и других исторических объектов.
Замок Шуна был построен "без всяких затрат" искателем приключений из Новой Зеландии Джорджем Александером Маклином Бакли в 1911 году. Считается, что чертежи замка и архитектор, который их разработал, были во время фатального путешествия "Титаника". Он превратился в руины в 1980-х годах, когда его содержание стало слишком дорогим.
Когда мы передвигали мебель, чтобы найти части, где они не провалятся сквозь пол, стало ясно — дни замка сочтены
Особенность островаУникальное расположение Шуны делает ее привлекательной для желающих иметь частное место, экологический проект или туристический бизнес.
Остров имеет бело-песчаные пляжи, дикие бухты, ферму с 220 овцами, диких оленей, птиц, выдр, а также дома для туристов с экологической энергосистемой. Посетители могут добраться сюда за 20 минут на лодке или вертолетом.
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