Шотландская семья выставила на продажу остров с замком, на котором жила 80 лет

После восьми десятилетий владения семья Галли продает остров Шуна на Гебридских островах — с живописными пляжами, остатками замка, фермой и туристическим бизнесом.

В свое время остров приобрела лондонская вдова, не видя его собственными глазами, а теперь новый владелец сможет не только насладиться природой, но и реализовать коммерческие или экологические проекты, пишет BBC, передает УНН.

Детали

Впервые за 80 лет семья Галли выставила на продажу остров Шуна у западного побережья Шотландии. Этот участок площадью почти 500 гектаров с руинами замка, фермой и домами для отдыха стоит 5,5 миллионов фунтов.

Остров, принадлежавший семье с 1945 года, сейчас ищет нового владельца, который, возможно, продолжит дело сохранения природы или туристического дела.История островаИстория семьи на острове началась с того, что вдова виконтессы Селби приобрела Шуну после войны, никогда ее не видя.

Все были настолько травмированы тем, что произошло на войне, что искали нового начала – рассказал ее внук Джим Галли.

Женщина перевезла семью на остров, где вырос его отец, а затем и он сам.

Мы с братом выросли на Шуне. Нас учил дома наш дедушка на острове. Это идиллически для детства - вспоминает Галли.

Их отец Эдди заботился об острове на протяжении восьми десятилетий, запуская различные бизнесы. Сейчас он живет рядом на острове Сейл, соединенном с материком дорогой. Когда-то на острове жили 80 человек, а его история насчитывает по меньшей мере 4500 лет. Здесь до сих пор можно найти остатки курганов, ферм, известковых печей и других исторических объектов.

Замок Шуна был построен "без всяких затрат" искателем приключений из Новой Зеландии Джорджем Александером Маклином Бакли в 1911 году. Считается, что чертежи замка и архитектор, который их разработал, были во время фатального путешествия "Титаника". Он превратился в руины в 1980-х годах, когда его содержание стало слишком дорогим.

Когда мы передвигали мебель, чтобы найти части, где они не провалятся сквозь пол, стало ясно — дни замка сочтены – вспоминает Джим Галли

Особенность островаУникальное расположение Шуны делает ее привлекательной для желающих иметь частное место, экологический проект или туристический бизнес.

Остров имеет бело-песчаные пляжи, дикие бухты, ферму с 220 овцами, диких оленей, птиц, выдр, а также дома для туристов с экологической энергосистемой. Посетители могут добраться сюда за 20 минут на лодке или вертолетом.

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