Шольц розглядає можливість придбання "Залізного купола" для Німеччини - BILD

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Шольц затвердив спеціальний фонд обсягом 100 мільярдів євро для німецьких збройних сил, призначений для захисту країни. Недолік для Німеччини у тому, зазначає BILD, що "Залізний купол" розроблений для сценарію атаки з відстані приблизно 70 кілометрів. У цьому випадку нападник вже буде в країні.

Проте є аналогічна альтернативна система "Arrow 3" ("Стріла 3"), що може збити навіть російські ядерні ракети. Це гіперзвукова ракета вартістю 1 мільйон доларів, яку фінансують, розробляють і виробляють Ізраїль і Сполучені Штати. За словами виробника, "Arrow 3" може перехопити ядерну ракету на відстані до 2000 кілометрів — навіть за межами атмосфери в космосі.

Нагадаємо

Німеччина задумалася про придбання системи ППО для захисту від можливого російського нападу ще наприкінці березня 2022 року.

Тоді уряд країни перебував на "попередній стадії обговорення", чи купувати ізраїльський "Залізний купол". Як заявив колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрозе, захисний щит для всієї Німеччини навряд чи можливий.

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