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Шольц рассматривает возможность приобретения "Железного купола" для Германии - BILD

Шольц рассматривает возможность приобретения "Железного купола" для Германии - BILD

Киев • УНН

 • 111651 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность приобретения "Железного купола" для Германии на фоне войны россии против Украины, которая идет в 1500 километрах от границ ФРГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Шольц утвердил специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для германских вооруженных сил, предназначенный для защиты страны. Недостаток для Германии состоит в том, как отмечает BILD, что "Железный купол" разработан для сценария атаки с расстояния примерно 70 километров. В этом случае нападающий уже будет в стране.

Однако есть аналогичная альтернативная система "Arrow 3" ("Стрела 3"), которая может сбить даже российские ядерные ракеты. Это гиперзвуковая ракета стоимостью в 1 миллион долларов, которую финансируют, разрабатывают и производят Израиль и Соединенные Штаты. По словам производителя, "Arrow 3" может перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2000 километров — даже за пределами атмосферы в космосе.

Напомним

Германия задумалась о приобретении системы ПВО для защиты от возможного российского нападения еще в конце марта 2022 года.

Тогда правительство страны находилось на "предварительной стадии обсуждения", стоит ли покупать израильский "Железный купол". Как заявил бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрозе, защитный щит для всей Германии вряд ли возможен.

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