Шольц рассматривает возможность приобретения "Железного купола" для Германии - BILD
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает возможность приобретения "Железного купола" для Германии на фоне войны россии против Украины, которая идет в 1500 километрах от границ ФРГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Шольц утвердил специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для германских вооруженных сил, предназначенный для защиты страны. Недостаток для Германии состоит в том, как отмечает BILD, что "Железный купол" разработан для сценария атаки с расстояния примерно 70 километров. В этом случае нападающий уже будет в стране.
Однако есть аналогичная альтернативная система "Arrow 3" ("Стрела 3"), которая может сбить даже российские ядерные ракеты. Это гиперзвуковая ракета стоимостью в 1 миллион долларов, которую финансируют, разрабатывают и производят Израиль и Соединенные Штаты. По словам производителя, "Arrow 3" может перехватить ядерную ракету на расстоянии до 2000 километров — даже за пределами атмосферы в космосе.
Напомним
Германия задумалась о приобретении системы ПВО для защиты от возможного российского нападения еще в конце марта 2022 года.
Тогда правительство страны находилось на "предварительной стадии обсуждения", стоит ли покупать израильский "Железный купол". Как заявил бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрозе, защитный щит для всей Германии вряд ли возможен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На саммите НАТО признают, что РФ не партнер Альянса, а угроза безопасности – Столтенберг