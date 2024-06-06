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Шольц обґрунтував дозвіл на використання німецької зброї на території росії

Київ • УНН

 • 37139 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на захист свого дозволу на використання німецької зброї на території росії у війні рф проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на захист свого дозволу на використання німецької зброї на території росії у війні рф проти України, пише УНН з посиланням на tagesschau.

Україна має право згідно з міжнародним правом захищатися від атак на свою територію, на свої міста та на своїх громадян. Це також стосується атак, подібних до атак у Харківській області, які росія здійснює з позицій у прикордонній зоні росії

- заявив Шольц у Бундестазі.

Доповнення

Минулого тижня, після довгих роздумів, німецький уряд дозволив Україні використати німецьку зброю проти цілей у прикордонній зоні росії. Уряд США раніше вже пішов на цей крок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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