Шольц обосновал разрешение на использование немецкого оружия на территории россии

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту своего разрешения на использование немецкого оружия на территории россии в войне рф против Украины, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Украина имеет право согласно международному праву защищаться от атак на свою территорию, на свои города и на своих граждан. Это также относится к атакам, подобным атакам в Харьковской области, которые россия осуществляет с позиций в приграничной зоне россии - заявил Шольц в бундестаге.

Дополнение

На прошлой неделе, после долгих раздумий, немецкое правительство разрешило Украине использовать немецкое оружие против целей в приграничной зоне россии. Правительство США ранее уже пошло на этот шаг.