Шмигаль відвідав на фронті позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав передові позиції воїнів із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це посадовець повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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Під час поїздки Шмигаль вручив бійцям почесні відзнаки та цінні подарунки.

Дякую нашим захисникам за мужність і хоробрість. За захист країни та кожної української родини написав прем’єр-міністр у повідомленні.

Уздовж лінії фронту на Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень - Шмигаль