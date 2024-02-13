Шмигаль відвідав на фронті позиції 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на передовій та вручив їм нагороди і подарунки за мужність і відвагу у захисті України.
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав передові позиції воїнів із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України. Про це посадовець повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Під час поїздки Шмигаль вручив бійцям почесні відзнаки та цінні подарунки.
Дякую нашим захисникам за мужність і хоробрість. За захист країни та кожної української родини
Уздовж лінії фронту на Донеччині збудовано сотні кілометрів нових укріплень - Шмигаль13.02.24, 17:56 • 24172 перегляди