Шмыгаль посетил на фронте позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"

Турция не спешит согласовать заявку Рютте на пост главы НАТО: чего хочет

Турция хочет получить от Рютте гарантии того, что он не проявит предвзятости по отношению к Турции и не поддастся давлению со стороны Греции и Кипра, прежде чем утвердить его кандидатуру на пост главы НАТО.