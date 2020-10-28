Після підвищення цін на газ Шмигаль зустрівся з партнерами з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Провели продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із МВФ. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань. Велика подяка Альфреду Каммеру та МВФ за діалог", - написав Шмигаль.
За його словами, "міцні партнерські відносини з МВФ — це запорука довгострокової стабільності України".
Додамо, що ГК "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом - з 4,7 грн/куб. м у жовтні до 6,33 грн/куб. м у листопаді - на майже 35%, за річним контрактом ціна зросте з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала умови Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу.
Як повідомляв УНН, в Офісі Зеленського восени очікують онлайн-візит місії МВФ в Україну.