Після підвищення цін на газ Шмигаль зустрівся з партнерами з МВФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Провели продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із МВФ. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Швидко зближуємо позиції з МВФ. Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань. Велика подяка Альфреду Каммеру та МВФ за діалог", - написав Шмигаль.

За його словами, "міцні партнерські відносини з МВФ — це запорука довгострокової стабільності України".

Додамо, що ГК "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом - з 4,7 грн/куб. м у жовтні до 6,33 грн/куб. м у листопаді - на майже 35%, за річним контрактом ціна зросте з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала умови Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу. 

Як повідомляв УНН, в Офісі Зеленського восени очікують онлайн-візит місії МВФ в Україну.

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