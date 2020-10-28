После повышения цен на газ Шмыгаль встретился с партнерами с МВФ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 59066 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 84225 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119380 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103251 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122467 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99997 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101039 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103592 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101803 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101455 просмотра

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После повышения цен на газ Шмыгаль встретился с партнерами с МВФ

После повышения цен на газ Шмыгаль встретился с партнерами с МВФ

Киев  •  УНН

 • 16866 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Провели продуктивную встречу с нашими международными партнерами с МВФ. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Большое спасибо Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", - написал Шмыгаль.

По его словам, "крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины".

Добавим, что ГК "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по лунному контракту - с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре - почти 35%, по годовому контракту цена вырастет с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила условия Международного валютного фонда для получения второго транша.

Как сообщал УНН, в Офисе Зеленского осенью ожидают онлайн-визит миссии МВФ в Украину.

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