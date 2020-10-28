После повышения цен на газ Шмыгаль встретился с партнерами с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Провели продуктивную встречу с нашими международными партнерами с МВФ. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Быстро сближаем позиции с МВФ. Провели только продуктивную встречу с нашими международными партнерами из Фонда. Украине удалось существенно продвинуться в выполнении своих обязательств. Большое спасибо Альфреду Каммеру и МВФ за диалог", - написал Шмыгаль.
По его словам, "крепкие партнерские отношения с МВФ - это залог долгосрочной стабильности Украины".
Добавим, что ГК "Нафтогаз Украины" повысила цены на газ для своих бытовых клиентов по лунному контракту - с 4,7 грн/куб. м в октябре до 6,33 грн/куб. м в ноябре - почти 35%, по годовому контракту цена вырастет с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м - на 23%.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила условия Международного валютного фонда для получения второго транша.
Как сообщал УНН, в Офисе Зеленского осенью ожидают онлайн-визит миссии МВФ в Украину.