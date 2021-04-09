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Шмигаль відповів Кличку: потреби у тотальному локдауні немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Запроваджувати тотальний локдаун по всій Україні наразі немає потреби, адже адаптивний карантин працює. Про це після відповідного заклику сьогодні мера Києва - голови КМДА Віталія Кличка, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступивши проти "політичного піару" місцевої влади, передає УНН.

Цитата:

“Сьогодні в більшості регіонів України ми маємо загрозливу ситуацію з розповсюдженням COVID-19. В більшості, але не в усіх. І від того, як кожна окрема область чи місто справляються з цими загрозами, залежить як епідемічна, так і економічна ситуація в країні. Хочу зазначити, що в деяких регіонах після запровадження Державною комісією з ТЕБ і НС "червоного“ рівня епідемічної небезпеки та відповідальної роботи місцевих органів влади ситуації з поширенням коронавірусу вирівнялась. Наприклад, сьогодні з "червоної“ зони має вийти Івано-Франківська область. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби”, — написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Деталі

Він нагадав, що на сьогодні місто Київ залишається в “червоній” зоні.

“Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну”, — зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади.

“Ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка... І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до Президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА”, — написав Шмигаль.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що питання введення надзвичайного стану або комендантської години поки не розглядається.

Також Степанов повідомив, що Україна не перебуває в італійському сценарії з COVID-19.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зазначив, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах України, не виключено, що доведеться “закрити всю країну”.

Водночас, раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні. За оновленими ж на 9 квітня МОЗом даними, у "червоній" зоні на сьогодні 12 областей і Київ (з 24 областей та міста Києва).

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