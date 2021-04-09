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Шмыгаль ответил Кличко: потребности в тотальном локдауне нет

Шмыгаль ответил Кличко: потребности в тотальном локдауне нет

Киев  •  УНН

 • 18880 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вводить тотальный локдаун по всей Украине пока нет необходимости, ведь адаптивный карантин работает. Об этом после соответствующего призыва сегодня мэра Киева - главы КГГА Виталия Кличко, заявил ППремьер-министр Денис Шмыгаль, выступив против "политического пиара" местной власти, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня в большинстве регионов Украины мы имеем угрожающую ситуацию с распространением COVID-19. В большинстве, но не во всех. И от того, как каждая отдельная область или город справляются с этими угрозами, зависит как эпидемическая, так и экономическая ситуация в стране. Хочу отметить, что в некоторых регионах после введения Государственной комиссией по ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности и ответственной работы местных органов власти ситуация с распространением коронавируса выровнялась. Например, сегодня с "красной" зоны должна выйти Ивано-Франковская область. Это еще раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Детали

Он напомнил, что на сегодня город Киев остается в "красной" зоне.

"Но я уверен, что в случае эффективного контроля за противоэпидемическими мероприятиями, которые предусматривает красный уровень опасности, столица также сможет быстро пройти ковидный пик. Именно на этом должны сегодня сосредоточиться городские власти Киева. Глава Киевской городской государственной администрации, мэр Киева Виталий Кличко так же, как и другие должностные лица, имеет свою ответственность в вопросе внедрения и контроля за ходом местного локдауна", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местных властей.

"Мы готовы к сотрудничеству. Если его цель - не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение... И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID в столице, тогда можем вместе обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - написал Шмыгаль.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вопрос введения чрезвычайного положения или комендантского часа пока не рассматривается.

Также Степанов сообщил, что Украина не находится в итальянском сценарии с COVID-19.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах Украины, не исключено, что придется "закрыть всю страну".

Ранее же Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне. По обновленным же на 9 апреля Минздравом данным, в "красной" зоне на сегодня 12 областей и Киев (с 24 областей и города Киева).

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