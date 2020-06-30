Шмигаль: в окремих містах або областях можуть повернутися до закриття транспорту

“Є зростання кількості хворих. Львівська область — на першому місці по кількості, є Київ, який традиційний лідер і у якому найбільша густота населення і кількість людей, є Чернівецька, Рівненська область виривається в лідери. Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться повернутися до закриття транспорту”, — сказав прем’єр.

Він зазначив водночас, що щоденна кількість ПЛР та ІФА тестувань перевищила 20 тис. за добу, що дає владі змогу “контролювати ситуацію і розуміти, як вона розвивається”.

“Стосовно метро, то тут ми виступаємо помічниками для місцевого самоврядування. Уряд контролює ситуацію в Україні загалом, але локальні посилення або послаблення покладаються на місцеве самоврядування. Ініціатором цього (закриття метро Києва — ред.) має стати київський міський голова. Якщо цієї ініціативи немає, а ми по показниках бачимо, що вже є загроза життю і здоров’ю людей, загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, будемо втручатися”, — додав прем’єр.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — понад 700.