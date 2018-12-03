Школярка тяжко отруїлась невідомою речовиною

“15-річну дівчину в непритомному стані було доставлено до лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини події”, — йдеться у повідомленні.

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До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення з міського медичного закладу про те, що до них доставлено неповнолітню без свідомості з отруєнням неясної етіології. Для подальшого лікування дівчинку в тяжкому стані направили в обласний центр.

Попередньо встановлено, що під час шкільної перерви неповнолітня випила половину якоїсь пігулки, яку їй дала однокласниця. Через деякий час дівчині стало погано і вона випила кілька таблеток знеболюючого. А коли після чергового уроку зайшла в аптеку, — знепритомніла та була доставлена до лікарні.

“Правоохоронці вилучили залишок невідомої пігулки та направили на експертизу. За результатами дослідження буде прийнято рішення в рамках діючого законодавства”, — пояснив заступник начальника Білгород-Дністровського відділу поліції Олександр Лєконцев.

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Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с.Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренувались та відпочивали у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.

До Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні було екстрено доставлено дитину 8 років з розладом травлення, організм дівчинки був вкрай зневоднений, вона впала в кому і була госпіталізована в реанімацію. Її стан був кваліфікований як важкий.

Нагадаємо, дівчинка, яка впала у кому в результаті масового отруєння дітей у таборі “Славутич” під Києвом, померла вранці у середу, 12 вересня. У поліції ще не вручала нікому підозри через отруєння дітей у таборі “Славутич”. 20 вересня суд повернув державі сумнозвісний санаторій, де від отруєння померла дитина.