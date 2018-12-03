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Школьница тяжело отравилась неизвестным веществом

Школьница тяжело отравилась неизвестным веществом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В городе Белгород-Днестровском Одесской области полиция начала проверку по факту отравления неизвестным веществом школьницы, госпитализированной в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, передает УНН.

“15-летнюю девушку в бессознательном состоянии доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия”, - говорится в сообщении.

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В Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение из городского медицинского учреждения о том, что к ним была доставлена несовершеннолетняя без сознания с отравлением неясной этиологии. Для дальнейшего лечения девочку в тяжелом состоянии направили в областной центр.

Предварительно установлено, что во время школьной перемены несовершеннолетняя выпила половину какой-то таблетки, которую ей дала одноклассница. Через некоторое время девушке стало плохо и она выпила несколько таблеток обезболивающего. А когда после очередного урока зашла в аптеку, — потеряла сознание и была доставлена ​​в больницу.

“Правоохранители изъяли остаток неизвестной таблетки и направили на экспертизу. По результатам исследования будет принято решение в рамках действующего законодательства”, - пояснил заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Леконцев.

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Как сообщал УНН, 2 июля 2018 года в с.Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в ООО “Детский оздоровительный лагерь санаторного типа ”Славутич“.

В Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Ее состояние было квалифицировано как тяжелое.

Напомним, девочка, которая впала в кому в результате массового отравления детей в лагере “Славутич” под Киевом, умерла утром в среду, 12 сентября. В полиции еще не вручали никому подозрения из-за отравления детей в лагере “Славутич”. 20 сентября суд вернул государству печально известный санаторий, где от отравления умер ребенок.

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