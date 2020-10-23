Школи Дніпра забезпечили засобами для боротьби з поширенням COVID-19 на понад 7,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Заклади освіти міста Дніпра забезпечили пірометрами, дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту на суму в понад 7,5 млн грн, яку виділили з міського бюджету. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Дніпровській міській раді.
"За рахунок коштів міського бюджету забезпечено усі підпорядковані департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради заклади засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами на загальну суму понад 7,5 млн грн. Засоби індивідуального захисту та дезінфікуючі засоби закуповувалися відповідно до протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у закладах освіти на період карантину”, - йдеться у відповіді на запит.
Зазначається, що ЗІЗ та дезінфікуючі засоби поставили у заклади освіти у вигляді товарів, предметів та матеріалів, у кількості:
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- мило рідке 12 тис. 737 одиниць, одна одиниця - 5 л;
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- пакети для сміття 12 тис. 959 упаковок;
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- паперові рушники 8 тис. 957 одиниць, одна одиниця - 200 шт.;
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- дезінфікуючі засоби для рук 9 тис. 62 одиниці, одна одиниця - 1 л.;
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- дезінфікуючі засоби для підлоги 4 тис. 221 одиниця, одна одиниця - 1 тис. таблеток;
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- пірометри 516 одиниць;
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- підставки під дезінфікуючі засоби 1713 одиниць.
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“На цей час очікується поставка масок у кількості 38 тис. 796 одиниць, дезінфікуючих засобів - 636 одиниць, та гумових перчаток - 5724 одиниці. Також триває закупівля дезінфікуючих засобів на загальну суму 2,1 млн грн”, - вказано у відповіді на запит.
Нагадаємо, наразі місто Дніпро віднесене до “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки.
Також нагадаємо, що учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без захисної маски.
Для учнів 5-11 класів рекомендується використовувати захисні маски або респіратори під час навчання. Так, одному учню на перший семестр знадобиться щонайменше 154 одноразових маски, при використанні двох масок під час уроків.
Нагадаємо, що з 15 жовтня в Україні розпочалися канікули у закладах освіти.
Зазначимо, що за словами голови комітету ВР з питань освіти Сергія Бабака, за умови сплеску захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні, після осінніх канікул учням старшої школи рекомендуватимуть піти на дистанційне або змішане навчання, але першачки та дошкільнята повернуться до навчальних закладів.