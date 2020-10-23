Школы Днепра обеспечили средствами для борьбы с распространением COVID-19 на более 7,5 млн грн

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 58963 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 84102 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 119341 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103229 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 122436 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 99967 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101035 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103589 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101802 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101454 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

Условия украинских военнопленных становятся лучше перед обменом - глава "Вояцкого освобождения"

4 марта, 10:39 • 41043 просмотра
В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

В Офісі Президента раскрыли план действий после приостановления военной помощи США

4 марта, 10:39 • 40228 просмотра
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 42875 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 93228 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 70096 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 70096 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 119342 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 122437 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 380136 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 331084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 15528 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 93228 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131236 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 208568 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235334 просмотра
Актуальное
Школы Днепра обеспечили средствами для борьбы с распространением COVID-19 на более 7,5 млн грн

Школы Днепра обеспечили средствами для борьбы с распространением COVID-19 на более 7,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 15856 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Учебные заведения города Днепра обеспечили пирометрами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты на сумму свыше 7,5 млн грн, которую выделили из городского бюджета. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Днепровском городском совете.

"За счет средств городского бюджета обеспечены все подчиненные департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета учреждения средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами на общую сумму более 7,5 млн грн. Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства закупались в соответствии с противоэпидемическими мероприятиями в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в учреждениях образования на период карантина", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что СИЗ и дезинфицирующие средства поставили в учебные заведения в виде товаров, предметов и материалов, в количестве:

  • мыло жидкое 12 тыс. 737 единиц, одна единица - 5 л;
  • пакеты для мусора 12 тыс. 959 упаковок;
  • бумажные полотенца 8 тыс. 957 единиц, одна единица - 200 шт.;
  • дезинфицирующие средства для рук 9 тыс. 62 единицы, одна единица - 1 л;
  • дезинфицирующие средства для пола 4 тыс. 221 единица, одна единица - 1 тыс. таблеток;
  • пирометры 516 единиц;
  • подставки под дезинфицирующие средства 1713 единиц.

"В настоящее время ожидается поставка масок в количестве 38 тыс. 796 единиц, дезинфицирующих средств - 636 единиц, и резиновых перчаток - 5724 единицы. Также продолжается закупка дезинфицирующих средств на общую сумму 2,1 млн грн", - указано в ответе на запрос.

Напомним, сейчас город Днепр отнесен к "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Также напомним, что ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски.

Для учащихся 5-11 классов рекомендуется использовать защитные маски или респираторы во время обучения. Так, одному ученику на первый семестр понадобится не менее 154 одноразовых маски, при использовании двух масок во время уроков.

Напомним, что с 15 октября в Украине начались каникулы в учебных заведениях.

Отметим, что по словам председателя комитета ВР по вопросам образования Сергея Бабака, при условии всплеска заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине, после осенних каникул ученикам старших классов будут рекомендовать пойти на дистанционное или смешанное обучение, но первоклашки и дошкольники вернутся в учебные заведения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы