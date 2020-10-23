Школы Днепра обеспечили средствами для борьбы с распространением COVID-19 на более 7,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Учебные заведения города Днепра обеспечили пирометрами, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты на сумму свыше 7,5 млн грн, которую выделили из городского бюджета. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Днепровском городском совете.
"За счет средств городского бюджета обеспечены все подчиненные департаменту гуманитарной политики Днепровского городского совета учреждения средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами на общую сумму более 7,5 млн грн. Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства закупались в соответствии с противоэпидемическими мероприятиями в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) в учреждениях образования на период карантина", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что СИЗ и дезинфицирующие средства поставили в учебные заведения в виде товаров, предметов и материалов, в количестве:
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- мыло жидкое 12 тыс. 737 единиц, одна единица - 5 л;
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- пакеты для мусора 12 тыс. 959 упаковок;
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- бумажные полотенца 8 тыс. 957 единиц, одна единица - 200 шт.;
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- дезинфицирующие средства для рук 9 тыс. 62 единицы, одна единица - 1 л;
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- дезинфицирующие средства для пола 4 тыс. 221 единица, одна единица - 1 тыс. таблеток;
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- пирометры 516 единиц;
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- подставки под дезинфицирующие средства 1713 единиц.
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"В настоящее время ожидается поставка масок в количестве 38 тыс. 796 единиц, дезинфицирующих средств - 636 единиц, и резиновых перчаток - 5724 единицы. Также продолжается закупка дезинфицирующих средств на общую сумму 2,1 млн грн", - указано в ответе на запрос.
Напомним, сейчас город Днепр отнесен к "оранжевому" уровню эпидемической опасности.
Также напомним, что ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски.
Для учащихся 5-11 классов рекомендуется использовать защитные маски или респираторы во время обучения. Так, одному ученику на первый семестр понадобится не менее 154 одноразовых маски, при использовании двух масок во время уроков.
Напомним, что с 15 октября в Украине начались каникулы в учебных заведениях.
Отметим, что по словам председателя комитета ВР по вопросам образования Сергея Бабака, при условии всплеска заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине, после осенних каникул ученикам старших классов будут рекомендовать пойти на дистанционное или смешанное обучение, но первоклашки и дошкольники вернутся в учебные заведения.