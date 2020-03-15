Шириться Африкою: перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Республіці Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший випадок зараження коронавірусом нового типу зареєстрований в Республіці Конго. Про це з посиланням на заяву уряду країни в суботу повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За даними агентства, інфікованим став 50-річний чоловік, який 1 березня прибув з поїздки в Париж. Відзначається, що стан пацієнта на даний момент є стабільним, його сім’я ізольована.
Раніше повідомлялось про ще два перших випадки зараження коронавірусом у країнах Африки — у ЦАР та Мавританії.
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